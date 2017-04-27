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اعتقال جندي ألماني بتهمة الاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي

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اعتقال جندي ألماني بتهمة الاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي اعتقال جندي ألماني بتهمة الاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي

مصراوي Masrawy

يتهم الجندي 28 عاما، بالإعداد لعمل عنيف يعرض الدول

فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ):

ألقت السلطات الألمانية القبض على جندي بالجيش الألماني بتهمة الاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي.

وذكر الادعاء العام اليوم الخميس في مدينة فرانكفورت أنه يشتبه أن الجندي ادعى أنه لاجئ سوري وكانت لديه دوافع معادية للأجانب.

وأكد الجيش الألماني اعتقال الجندي.

ويتهم الجندي 28 عاما، بالإعداد لعمل عنيف يعرض الدولة لخطر شديد.

يذكر أن 90 فردا من أفراد الشرطة تابعين للمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم ولأجهزة الشرطة المحلية في ولايتي هيسن وبافاريا وكذلك السلطات الأمنية الفرنسية والنمساوية قاموا بحملات تفتيش 16 مكانا في ألمانيا والنمسا وفرنسا أمس الأربعاء على خلفية التحقيقات حول هذا الاشتباه.

وتم إلقاء القبض على الجندي خلال دورة تدريبية في بلدة هاملبورج في ولاية بافاريا أمس.

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مصراوي Masrawy

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