إيقاف "معدية" تعمل بدون ترخيص في أبوقرقاص ـ صور

المنيا ــ ريمون الراوي :

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، معدية تعمل بدون ترخيص وبدون طاقم عمل، لنقل الأهالي إلى البر الشرقي بأعداد تفوق المسموح به للأفراد على المعدية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة، نظمتها الوحدة المحلية، اليوم الخميس، بحضور إسماعيل الفحام، مساعد المحافظ لقطاع جنوب، وسيد النخيلي، رئيس مركز أبوقرقاص، لمتابعة الحالة العامة للمعديات بقريتي المطاهرة وبني محمد شعراوي، والتفتيش والاطلاع على التراخيص وأطواق النجاة وطفايات الحريق، وطاقم عمل المعدية.

كما تابع مساعد المحافظ، أعمال رصف الشوارع الرئيسية على مستوى المدينة، ومراقبة طبقة السن المفرودة وزيارة الوحدة الصحية بأبيوها، ومتابعة القوافل الطبية ضد فيروس سي، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف، والتشديد على الأطباء بالحضور والتواجد المستمر بالوحدات الصحية، لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة للمواطنين.