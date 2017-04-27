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بالصور.. ليفربول يكشف قميص الفريق للموسم الجديد

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كشف نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس، رسميًا عن قميص الفريق الجديد لموسم 2017-2018، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي.

وذكر النادي أن قميص الفريق الجديد سيرتديه الفريق لأول مرة في المباراة الختامية لهذا الموسم أمام ميدلزبره، التي ستقام يوم 21 مايو على ملعب الآنفيلد، وسيكون قميص ليفربول مواكب لذكرى مرور 125 عامًا على النادي العريق، الذي تأسس في عام 1892، وسيتم الإحتفال بتلك المناسبة في 3 يونيو.

الجدير بالذكر أن ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 66 نقطة، خلف المتصدر تشيلسي 78 نقطة وتوتنهام هوتسبير الثاني بـ74 نقطة.

قميص ليفربول لموسم 2017-2018

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