عدلي منصور وأبو الغيط يشاركان في فاعليات مؤتمر الأزهر للسلام

كتب- محمود مصطفى:

تصوير - محمود بكار:

شارك المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مؤتمر الأزهر للسلام، والمنعقد حالياً بأحد فنادق القاهرة.

كما شارك في فاعليات المؤتمر الدكتور عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ورجل الأعمال محمد أبو العنين، والإعلامي عمرو عبد الحميد ومدحت العدل، والدكتور نبيل العربي - الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، فضلًا عن المستشار عدلي حسين - محافظ القليوبية الأسبق.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الأزهر الدولي للسلام، صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر استمرارها على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 100 قيادة سنية ومسيحية وشيعية في العالم، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ويناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية، تتمثل في:"معوقات السلام في العالم المعاصر المخاطر والتحديات، إساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، الفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلام، وثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول".