بالصور.. محافظ البحيرة تستقبل رئيس وممثلي منظمة الشعوب والبرلمانات العربية

البحيرة - أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، الدكتور عبد العزيز عبدالله، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، والوفد المرافق له من ممثلي المنظمة فى مصر وبعض الدول العربية.

شهد اللقاء بحث انطلاق الاحتفال باليوم العالمي للمعاق من محافظة البحيرة، واحتضان البحيرة لمؤتمر المرأة العربية فى شهر يوليو القادم، بالإضافة إلى المساعدة فى شراء أجهزة الأشعة لمركز أورام دمنهور.

وجرى الاتفاق على عقد دورات تدريبية للجمعيات الأهلية للتعامل مع المعاقين، وإقامة مجموعة من الندوات الثقافية بالبحيرة، وتضم المنظمة في عضويتها ممثلين عن عدد 22 دولة عربية وتهدف إلى التعبير عن إرادة الشعوب بعيدًا عن الأنظمة المختلفة.