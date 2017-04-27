"تموين دمياط" يضبط أجبان فاسدة ومياه غازية منتهية الصلاحية

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بدمياط، اليوم الخميس، حملة موسعة شملت عددًا من الأسواق، لمواجهة جشع التجار والتصدي لقضايا الاحتكار برئاسة المقدم عماد معوض، ونجحت في ضبط مالك محل بقالة، ويقيم في قرية العنانية، لحيازته 150 كيلو جرام من الجبن الفاسد.

وألقى ضباط المباحث، القبض على "ش.ع"، 44 عامًا، لحيازته 1.5 طن من الدقيق البلدي المدعم داخل مخبز غير مرخص بمنطقة باب الحرس، و"ر.س" ،31 عامًا، مدير فرع لشركة مواد غذائية في غيط النصارى، لحيازته 140 زجاجة مياه معدنية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 100 عبوة أخرى داخل مخزن تابع لمحل بقالة بقرية غيط النصارى.