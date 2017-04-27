أخبار عاجلة

تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر -
وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام -
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية" -
توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
بالصور.. هكذا تنسقين "البنطلون" الأسود القماش مع ملابسك -
دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!! -
8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع وفد المستثمرين الصينيين سبل دعم المناطق الصناعية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع وفد المستثمرين الصينيين سبل دعم المناطق الصناعية محافظ الأقصر يبحث مع وفد المستثمرين الصينيين

الأقصر - محمد محروس :

بحث محمد بدر، محافظ الأقصر، مع وفد من المستثمرين الصينيين سبل دعم المناطق الصناعية بالمحافظة عبر طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة أمام رجال الأعمال والشركات الصينية بما يعزز أوجه التعاون والشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الخميس، مع وينج هو رئيس جمعية المستثمرين الصينيين في والوفد المرافق له من رجال الأعمال وكبار المستثمرين من الصين بحضور رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدري.

وأكد المحافظ خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين، وما تحقق من نتائج خلال العام الماضي الذي أطلق عليه العام الثقافي المصري الصيني والذي انطلقت فعالياته من الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح والرئيس الصيني شي جين بينغ.

استعرض المحافظ مع الوفد الفرص الاستثمارية المتاحة وأطلعهم علي المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها الأقصر وتتميز بها دون غيرها من المحافظات، معربًا عن ترحيبه بالتعاون في مجال الاستثمار مع رجال أعمال ومستثمرين صينيين لما تمثله دولة الصين من تقدم ونمو اقتصادي متميز.

وقال رئيس جمعية المستثمرين الصينيين في مصر إنهم يستكشفون فرص الاستثمار في مختلف المجالات بالمحافظة وتنويع الأسواق، معبرًا عن رغبتهم في ما يتعلق بتنويع الاستثمارات وتعزيز التبادل الحضاري والثقافي والتجاري مع مصر.

محافظ الأقصر يبحث مع وفد المستثمرين الصينيين (1)

محافظ الأقصر يبحث مع وفد المستثمرين الصينيين (3)

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى

فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

بالفيديو || السيسي عن «تيران وصنافير» : «إحنا لسه راجعين»

بالفيديو || السيسي عن «تيران وصنافير» : «إحنا لسه راجعين»

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة