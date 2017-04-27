بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع وفد المستثمرين الصينيين سبل دعم المناطق الصناعية

الأقصر - محمد محروس :

بحث محمد بدر، محافظ الأقصر، مع وفد من المستثمرين الصينيين سبل دعم المناطق الصناعية بالمحافظة عبر طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة أمام رجال الأعمال والشركات الصينية بما يعزز أوجه التعاون والشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الخميس، مع وينج هو رئيس جمعية المستثمرين الصينيين في مصر والوفد المرافق له من رجال الأعمال وكبار المستثمرين من الصين بحضور رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدري.

وأكد المحافظ خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين، وما تحقق من نتائج خلال العام الماضي الذي أطلق عليه العام الثقافي المصري الصيني والذي انطلقت فعالياته من الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

استعرض المحافظ مع الوفد الفرص الاستثمارية المتاحة وأطلعهم علي المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها الأقصر وتتميز بها دون غيرها من المحافظات، معربًا عن ترحيبه بالتعاون في مجال الاستثمار مع رجال أعمال ومستثمرين صينيين لما تمثله دولة الصين من تقدم ونمو اقتصادي متميز.

وقال رئيس جمعية المستثمرين الصينيين في مصر إنهم يستكشفون فرص الاستثمار في مختلف المجالات بالمحافظة وتنويع الأسواق، معبرًا عن رغبتهم في ما يتعلق بتنويع الاستثمارات وتعزيز التبادل الحضاري والثقافي والتجاري مع مصر.