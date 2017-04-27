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محافظ أسوان يبحث مع وفد "الفاو" مشروعات تحسين الأمن الغذائي ـ صور

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محافظ أسوان يبحث مع وفد الفاو (1)محافظ أسوان يبحث مع وفد الفاو (1)

محافظ أسوان يبحث مع وفد الفاو (2)محافظ أسوان يبحث مع وفد الفاو (2)

محافظ أسوان يبحث مع وفد الفاو (3)محافظ أسوان يبحث مع وفد الفاو (3)

محافظ أسوان يبحث مع وفد الفاو (4)محافظ أسوان يبحث مع وفد الفاو (4)

أسوان ـ إيهاب عمران:

استقبل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الخميس، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، برئاسة حسين جادين، الممثل الإقليمي للمنظمة بمصر، وبحضور مدير عام الزراعة.

استعرض وفد "الفاو"، الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية، الممول من المنظمة، باعتمادات تصل لأكثر من مليون جنيه، يستمر تنفيذه في 3 قرى بمركز إدفو، هي البصيلية قبلي والرديسية بحري وكلح الجبل، ويشمل تدريب السيدات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بمشروعات صغيرة لتربية الدواجن وتصنيع المنتجات الغذائية والبيئية.

وأكد محافظ أسوان تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاح هذا المشروع، لتعميمه في باقى ربوع المحافظة، لا سيما وأن "الفاو" لديها العديد من المشروعات الرائدة، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ومنها قرى العون الغذائي.

ومن جانبه، أوضح حسين جادين، أن مشروع تحسين الأمن الغذائي، يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال 3 عناصر رئيسية، هي سلوك التغذية والسلوك الصحي بالتعليم والتواصل، الجاري تنفيذه في 5 محافظات، هي أسوان وأسيوط وبني سويف وسوهاج والفيوم، بجانب محور إنتاج الغذاء في المنازل، وأنشطة رفع الدخل بواسطة القروض الدوارة.

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