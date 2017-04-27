بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات "لن أعيش في جلباب أبي"

كتبت - هاجر حاتم:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور يقارن فيها بين موضة هذا العام، وبين ما ارتدته بطلات مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وفقًا لما ذكرته صفحة "posts" على فسيبوك.

جاءت التعليقات، تؤكد أن إطلالات واختيارات النجمات في هذا المسلسل تشبه إلى حد كبير الموضة الحالية، مثل إرتداء الفنانة "عبلة كامل" عن دورها "فاطمة كشري" للعباءات ذات الورود، وبعض التطريزات البدوية، والتي هي دارجة بشدة هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك ارتداء "البلوزة" و "البناطيل المخططة" التي تمثل موضة هذا العام، وكذلك موضة "الكرانيش" وأقمشة "التول" التي ارتدتها بطلات المسلسل، واعتمدتها "الفاشونيستات" وظهرت على منصات عروض الأزياء لهذه السنة.