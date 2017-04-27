أخبار عاجلة

تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر -
وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام -
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية" -
توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
بالصور.. هكذا تنسقين "البنطلون" الأسود القماش مع ملابسك -
دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!! -
8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات "لن أعيش في جلباب أبي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (1)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (1)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (2)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (2)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (3)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (3)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (4)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (4)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (5)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (5)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (6)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (6)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (7)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (7)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (8)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (8)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (9)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (9)

بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (10)بالصور.. موضة 2017 على طريقة بطلات لن أعيش في جلباب أبي (10)

كتبت - هاجر حاتم:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور يقارن فيها بين موضة هذا العام، وبين ما ارتدته بطلات مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وفقًا لما ذكرته صفحة "posts" على فسيبوك.

جاءت التعليقات، تؤكد أن إطلالات واختيارات النجمات في هذا المسلسل تشبه إلى حد كبير الموضة الحالية، مثل إرتداء الفنانة "عبلة كامل" عن دورها "فاطمة كشري" للعباءات ذات الورود، وبعض التطريزات البدوية، والتي هي دارجة بشدة هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك ارتداء "البلوزة" و "البناطيل المخططة" التي تمثل موضة هذا العام، وكذلك موضة "الكرانيش" وأقمشة "التول" التي ارتدتها بطلات المسلسل، واعتمدتها "الفاشونيستات" وظهرت على منصات عروض الأزياء لهذه السنة.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر

تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر

وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام

وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام

مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية"

مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية"

توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية