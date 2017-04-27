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محافظ الأقصر يستقبل وفد جمعية المستثمرين الصينيين

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محافظ الأقصر يستقبل وفد جمعية المستثمرين الصينيين محافظ الأقصر يستقبل وفد جمعية المستثمرين الصينيين

التحرير

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استقبل الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، وفد من جمعية المستثمرين الصينيين بمصر؛ لبحث سبل الاستثمار في المحافظة.

وخلال الاجتماع الذي عقد بديوان المحافظة، طرح "بدر"، الفرص الاستثمارية المتاحة وفق المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها المحافظة.

وأكد المحافظ، عمق العلاقات بين البلدين وما تحقق من نتائج خلال العام الماضي الذي حمل اسم "العام الثقافي المصري الصيني".

من جانبه، قال رئيس الوفد إنهم يستكشفون فرص الاستثمار في مختلف المجالات بالمحافظة، معربا عن رغبتهم  في تنويع الاستثمارات وتعزيز التبادل الحضاري والثقافي والتجاري مع .

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التحرير

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