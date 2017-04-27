النيابة تنظر تجديد حبس محامٍ بتهمة الهجوم على محافظ القليوبية

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تنظر النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الخميس، جلسة تجديد حبس المحامي "محمود. ف"، على خلفية اتهامه بالهجوم على المحافظ اللواء محمود عشماوي خلال الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر بمركز بنها.

وقال طارق جيش، وكيل نقابة محامين شمال القليوبية، إن النقابة تنتظر نتيجة التحقيقات، لافتا بأنها ستعمل على استرداد حقوقه كاملة حال حصوله على البراءة، وإحالته للجنة تأديب فور ثبوت إدانته.

وألقت قوات الأمن القبض على المحامي، وتم اقتياده خارج المسجد، وتبين تعاطيه للمواد المخدرة، وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.