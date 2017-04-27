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الإفتاء: لقاء بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يرد على معتقدات التكفيريين

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الإفتاء: لقاء بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يرد على معتقدات التكفيريين الإفتاء: لقاء بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يرد على معتقدات التكفيريين

التحرير

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أكد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء، أن زيارة البابا فرانسيس إلى القاهرة، ولقاء فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تمثل نقضا للمعتقدات المتطرفة للجماعات التكفيرية التي تدعي أن الصراع وحدَه هو الحاكم للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، وهو ما يدحضه -جملة وتفصيلًا- لقاء أكبر الرموز الدينية في العالم في رحاب الأزهر الشريف وعلى أرض الآمنة. 

وأضاف المرصد، أن "البناء الأيديولوجي والفكري للجماعات التكفيرية والمتطرفة يجعلها تنظر إلى زيارة البابا فرانسيس، ولقائه القيادات الإسلامية؛ باعتبارها دليلا على العمالة والخيانة للأمة والإسلام، وموالاةً "لأئمة الكفر" والتحالف معهم ضد "المجاهدين" التابعين للتنظيمات التكفيرية، كداعش والقاعدة ومن على شاكلتهما".

جاء ذلك فى تقرير لمرصد الفتاوى عقب تحليل أكثر من 50 إصدارا مكتوبا ومرئيا لتنظيم داعش الإرهابي، يتحدث فيه عن الغرب والقيادات الدينية المسيحية، وخاصة العلاقة بين قيادات العالم الإسلامي والقيادات الدينية في الفاتيكان، التي تم وصمها دائما باعتبارها موالاةً لأهل الكفر وخيانة للإسلام والمسلمين، بل باعتبارها دليل خيانة يوجب القتل والإخراج من الملة.

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التحرير

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