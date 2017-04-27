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بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية

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بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية

التحرير

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انطلقت الآن فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر الوطني الدوري للشباب المقام بمدينة الإسماعيلية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة، حيث التقط العاملون بالنادي والشباب صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.

وانطلقت الدورة الثالثة لفعاليات مؤتمر الشباب، يوم الثلاثاء الماضي، في محافظة الإسماعيلية، والذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور 1200 شاب وفتاة، فضلًا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة،  والمقام تحت عنوان "أبدع انطلق"، فى إطار استمرار تواصل الدولة المصرية مع الشباب، 

ودارت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، أمس الأربعاء، حول آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والسكان والتنمية بمحور قناة السويس.

كما تفقد "السيسي" سير العمل في أنفاق قناة السويس واعدًا الانتهاء من العمل بالأنفاق في 30 يونيو المقبل، وأن يكون 99% من العاملين في المشروع مصريين.

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التحرير

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