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الغزالي حرب وخالد داؤد وزياد العليمي يتضامنون مع «أحمد دومة»

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الغزالي حرب وخالد داؤد وزياد العليمي يتضامنون مع «أحمد دومة» الغزالي حرب وخالد داؤد وزياد العليمي يتضامنون مع «أحمد دومة»

التحرير

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حضر بعض السياسيين ورموز ثورة 25 يناير اليوم الخميس، إلى محكمة النقض معلنين تضامنهم مع الناشط "أحمد دومة"، أثناء جلسة الطعن المقدم منه ضد حكم حبسه 3 سنوات، وتغريمة ١٠ آلاف جنيه بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة.

أبرز الحضور كان أسامة الغزالي حرب رئيس لجنة العفو الرئاسي، وخالد داؤد رئيس حزب الدستور، وزياد العليمى وهالة فودة من الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطي، وحمدى قشطة عضو حزب الدستور، والدكتورة ليلى سويف بالإضافة إلى والد أحمد دومة وشقيقه وزوجته.

وتنظر محكمة النقض اليوم، الطعن المقدم من أحمد دومة على حكم حبسه لإهانته للمستشار محمد ناجي شحاتة، وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قضت بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته للمستشار محمد ناجي شحاتة.

وكان دومة سأل المستشار ناجي شحاتة عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من عدمه، فأجاب القاضي: "الفيسبوك ده شغل الناس اللي أنت تعرفهم أنا مليش حساب على فيسبوك".

وأضاف دومة: "أنا كنت بسأل علشان في صفحة بتاعتك على الفيسبوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة"، ثم أعلن أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناء عليه أصدر "شحاتة" حكمه المتقدم.

وجاء الحكم خلال محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

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التحرير

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