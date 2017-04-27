10 تحديات تواجه تنفيذ مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018

التحرير

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كشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، عن بعض التحديات الصعبة التى تواجه تحقيق الأهداف الكلية التى تسعى لها الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة ضحى عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن ارتفاع سعر الدولار يأتى فى مقدمة التحديات التى تواجه تنفيذ مشروع الموازنة، لافتة إلى أنه يسهم في زيادة نسبة العجز بها.

وحددت المالية سعر الدولار الأمريكى فى الموازنة العامة للدولة 2017-2018 بواقع 16 جنيها، وهو ما يمثل الضعف بالمقارنة بسعر الدولار فى الموازنة الحالية 2016-2017، والذى حدد سعر الدولار بواقع 9 جنيهات.

وأضافت عبد الحميد لـ"التحرير"، أنه وفقا لتقديرات وزارة المالية فقد يتسبب كل انخفاض للجنيه بمقدار 10 قروش فقط مقابل الدولار فى زيادة العجز فى الموازنة بقيمة تزيد على المليار جنيه.

وهناك مجموعة من التحديات المالية التى تم حصرها فى 10 نقاط حسبما جاء فى بيان الموازنة وتتمثل فى:

- الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بموجبه حصلت مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.

ومدة هذا البرنامج 3 سنوات ينتهى فى 2019، والذى يستهدف رفع الدعم بشكل تدريجى عن الكهرباء والبترول والسلع التموينية، بحيث يضمن وصوله إلى الفئات الفقيرة المستحقة له فقط.

- زيادة مصروفات الأجور بقيمة 239.5 مليار جنيه، والمعاشات بقيمة 77.8 مليار جنيه، إلى جانب فوائد الديون بنحو 380.9 مليار جنيه.

- ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات العالمية فى الوقت الحالى، وهو الأمر الذى يساعد على زيادة الضغوط التضخمية فى ظل تطبيق قرار التعويم.

- تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة فى الموازنة.

ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالى المقبل 2018-2019، فيما يبلغ معدل النمو الحالى نحو 4.3%.

- ضرورة التزام شركات وبنوك القطاع العام بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة، بالإضافة إلى المخاطر الناشئة عن التوسع فى إصدار الضمانات.

- تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار السوق.

- ارتفاع أسعار الفائدة أعلى السندات الأمريكية، مما يقلل من فرص الحصول على التمويل الميسر بسعر فائدة مناسب لتمويل عجز الموازنة.

- انخفاض معدلات التجارة العالمية أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين.

ويتسبب فى انخفاض حجم التجارة المارة بقناة السويس مما ينعكس على حجم الإيرادات الممولة للخزانة العامة للدولة.

- انخفاض معدلات النمو العالمى.

ويصاحبه انخفاض فى الطلب على الصادرات المصرية، وانخفاض أعداد السائحين القادمين، وانخفاض التدفقات الأجنبية للاقتصاد المصرى.

- التأخر فى تطبيق إجراءات الإصلاح المالى.

ويتسبب فى تحميل عجز الموازنة بقيمة هذه الإجراءات، مما يؤدى إلى زيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة.