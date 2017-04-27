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«هيونداي» تحدث تطبيق سياراتها الجديدة لحمايتها من السرقة التقنية

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«هيونداي» تحدث تطبيق سياراتها الجديدة لحمايتها من السرقة التقنية «هيونداي» تحدث تطبيق سياراتها الجديدة لحمايتها من السرقة التقنية

التحرير

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ابتكرت شركة "هيونداي" تحديثًا جديدًا لتطبيقها الخاص بتشغيل السيارات عن بعد، وذلك على خلفية استغلال الهاكرز لبعض الثغرات التقنية في الاستيلاء على السيارات.

وبحسب موقع "أوتو بلوج" المتخصص في السيارات، فإن هيونداي تسعى بشكل رئيسي إلى مكافحة جرائم السرقة التقنية، للوصول إلى مستوى عالي من الحماية لإصدارات هيونداي التي تدعم استخدام التطبيق المخصص بالهاتف الذكي.

ويعاني التحديث الذي قدمته الشركة الكورية خلال ديسمبر الماضي من بعض الثغرات التي تسمح للهاكرز بسرقة السيارة، لاسيما وأن التطبيق يستطيع عبر إشعاعات متصلة دائمًا بالسيارة، تشغيل المحرك والاستعداد للتحرك والتأكد من عمل كافة وظائف التبريد والوقود بشكل جيد قبل السير.

 

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التحرير

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