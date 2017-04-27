7 أعراض تؤكد أنك مريض بالسكر وعليك استشارة الطبيب والتقليل منه

قد تكون الحياة في كثير من الأحيان غير عادلة، وأحد هذه الحالات هو حقيقة أننا جميعا نحب السكر في حين أنه يضر بصحتنا،فالطعم الحلو ببساطة لا يقاوم، ولكن بمجرد أن تعلم آثار السكر السلبية، فيجب عليك بالتأكيد محاولة البقاء بعيدا عنه بقدر الإمكان.

وهناك علامات قد تشير إلى أنك تستهلك الكثير من السكر، وقد حان الوقت للتنبه والحذر ،ومن تلك العلامات:

1 – الرغبة الشديدة لتناول السكراو الكربوهيدرات:

أنت على الأرجح مدمن سكر إذا كنت غالبا ما تتوق إلى شيء حلو،فالسكر يسبب الإدمان، واستهلاكه يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل تنم عن الرغبة الشديدة للسكر.

2-نقص الطاقة والتعب

إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار وكنت تفتقر إلى الطاقة، فربما كنت تستهلك الكثير من السكر ،فالأطعمة عالية السكر تعزز مؤقتا الطاقة، وبعد ذلك، سيعود الشعور بالتعب طوال اليوم.

3 -زيادة الوزن:

السكر خال من الألياف والبروتين، لذلك لا يؤدي إلى الشعور بالشبع، والمزيد من السكر هو مزيد من السعرات الحرارية التي نحصل عليها، فالسكر يحفز الإفراج عن الأنسولين الذي يحمل السكر إلى أعضاء الجسم من أجل استخدامها للطاقة،وبالتالي فإن الإفراط في تناول السكر يرسل رسالة إلى الجسم لإنتاج المزيد من الأنسولين، والذي يتسبب في مقاومة الانسولين مع مرور الوقت، وفي هذه الحالة، فإن الجسم لن تكون لديه القدرة على الاستجابة إلى هذه الكميات من الأنسولين،وترتبط مقاومة الانسولين بزيادة الوزن والسمنة، فضلا عن مرض السكري، كما ان البنكرياسقد يتضرر.

4 -نزلات البرد والانفلونزا المتكررة:

أن كمية السكر العالية تضعف الجهاز المناعي وقدرته على منع نزلات البرد والفيروسات والانفلونزا والأمراض المزمنة ،فإذا كنت تهتم بالحد من استهلاك السكر، فسوف تقلل من خطر هذه المشاكل الصحية.

5- التذوق المختلف:

يدعي ألبرت أن تناول الكثير من السكر يضعف التذوق من خلال زيادة جرعات السكر،وبالتالي سوف تبدأ بالحنين للأطعمة الأكثر حلاوة مع مرور الوقت.

6 -ضبابية المخ وخاصة بعد وجبة الطعام:

تشويش الدماغ هو واحد من الأعراض الأكثر شيوعا عند انخفاض نسبة السكر في الدم ،واستهلاك كميات عالية من السكر بسرعة يزيده،. ويؤكد الخبراء أن زيادة نسبة السكر في الدم يجعل المخ يعمل ببطئ ويثير خطر المشكلات المعرفية وبطء التفكير والإعاقة وقد يسرع من اعراض مرض الزهايمر.

7 – مشاكل الجلد والهالات السوداء تحت العينين:

يعمل السكرالزائد في الجسم علي زيادة الاتهابات ، وبالتالي يسبب العديد من مشاكل الجلد، كحب الشباب، الأكزيما،والجفاف المفرط ،وإذا كنت تقلل من تناول السكر، سوف تصبح بشرتك نظيفة وناعمة،وكذلك فالإفراط في تناول الأطعمة الحلوة يمكن أيضا أن يسبب التعب، والذي غالبا ما يتجلى في صورة الهالات السوداء تحت العين.

عزيزي القارئ ،إذا واجهت احد الأعراض المذكورة أعلاه، فيجب أن تحاول الحد من تناول السكر في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل تحسين صحتك وتجنب العديد من المشاكل الصحية.

المصدر : مصرفايف