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بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم

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بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم

صرح ياسر محمد عمر عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الموازنة، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج على مسئوليتي والذي يذاع على قناة صدي البلد،  أنه من خلال المسؤولية الملقاة على عاتقنا، نزف بشرى سارة للمواطن محدود الدخل، عن خطة وبالتحديد وزارة والتجارة الداخلية  على تنفيذ خطة سريعة لرفع الدعم للمواطن لـ 40 جنيها لكل فرد من أفراد الأسرة، مؤكداً أن دور أعضاء مجلس النواب هو مساعدة تلك الفئات من   محدودي الدخل والذين يستحقون زيادة الدعم لهم، في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار وعدم قدرتهم على تلبيتهم للاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة. .

وأضاف أن الهدف من الموازنة الجديدة لهذا العام هو زيادة الدعم من  22 جنيهاً إلي 40 جنيهاً خلال الأيام القليلة القادمة.

 

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الآن باستبعاد العديد من الفئات  أصحاب الراتب المرتفع الذين لا يستحقون الدعم، مع توجيه هذا الدعم للمواطن محدود الدخل الأكثر احتياجاً.

 

 

المصدر : مصرفايف

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