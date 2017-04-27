أحمد زاهر| مشوار قصير لفنان قهر المرض.. ومنحته الصداقة قُبلة الحياة

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مراحل فنية عديدة مر بها، ارتبطت صعودًا وهبوطًا بأحواله الصحية التي أبعدته لفترة 3 سنوات عن التمثيل كانت أقسى فترة في حياته بسبب زيادة وزنه، وتعرضه للاكتئاب والبكاء المتكرر، إلا أنه سرعان ما اكتشف مرضه وتمكن من علاجه، وعاد مستئنفًا نشاطه الفنى بعد إجرائه لـ"ريجيم" قاس غير تمامًا من ملامحه.



"التحرير لايف" يرصد لكم 14 معلومة عن الفنان أحمد زاهر بالتقرير التالي..

1- اسمه بالكامل أحمد سمير زاهر.

2- ولد في 27 أبريل عام 1975، أي أنه يبلغ من العمر 42 عامًا.

3- والده يعمل لواء طبيب بالقوات المسلحة، كما تعمل والدته بمهنة الطب أيضًا.

4- التحق بكلية التجارة إلا أنه تركها في العام الثالث؛ للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

5- بدأ مشواره الفني وهو لا يزال يدرس بالمرحلة الثانوية من خلال مشهد صغير في مسلسل "ذئاب الجبل" عام 1993 مع المخرج مجدي أبو عميرة، والفنانين عبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور.

6- مر بمرحلة الانتشار الفني، وخلالها قدم عددًا من الأدوار الصغيرة في حوالي 15 مسلسلًا منهم: "هارون الرشيد، وحديقة الشر، وأحلام العمر، وخلف الأبواب"، وصولًا إلى مسلسل "الرجل الآخر" عم 1999، مع الفنان نور الشريف وميرفت أمين وماجدة زكي، واستطاع بفضله تحقيق شهرة واسعة.

7- حصل على أدوار أكبر في أعمال فنية عديدة منها مسلسلات: "حديث الصباح والمساء، والعصيان، والحقيقة والسراب، وحارة الطبلاوي"، وأفلام مثل: "راندفو، وكلم ماما، وبلية ودماغه العالية".

8- في عام 2004 شارك في مشهد صغير مع الفنان عادل إمام بفيلمه "عريس من جهة أمنية"، وتسبب ذلك في تعرضه لعاصفة من الهجوم على يد النقاد، ومن أبرزهم الناقد الفني طارق الشناوي الذي شبهه بامرأة بدينة، وفق ما أوضح "زاهر" في برنامج "ليلة" مع سمر يسري.

9- السبب في زيادة وزنه أثناء تصويره مشهد فيلم "عريس من جهة أمنية" كان إصابته بفيروس نادر، أوقف عمل الغدة الدرقية المسؤولة عن التمثيل الغذائي في الجسد، ولم يكن يعلم حينها بحقيقة مرضه، إلا بعدما فشلت كل مساعي "الريجيم"، فطلب منه الطبيب عمل تحاليل للتعرف على سبب زيادة وزنه والذي وصل إلى 185 كجم، وحينما اطلع الطبيب على التحاليل أصيب بصدمة وأشار على الفنان بسرعة الذهاب إلى إخصائي غدد صماء، قائلًا له: "لو كنت استنيت شهرين كمان كان هيجيليك ضمور في المخ.. أنت ازاي ماشي على رجلك؟"، على حد قول "زاهر" خلال استضافته في برنامج "معكم".

10- أوضح "زاهر" أن الفيروس الذي أصابه نادر جدًا ولا يصيب إلا واحد من كل 10 ملايين شخص، وبسببه ابتعد عن التمثيل لمدة 3 سنوات، ولم يكن يعرف الجمهور بحقيقة مرضه في البداية، كما أن تغير ملامحه حال دون معرفة الجمهور له.

11- كان للفنان تامر حسني فضلًا في إرجاع صديقه أحمد زاهر إلى التمثيل من خلال ترشيحه لدور في مسلسل "آدم"، والذي كان خلاله "زاهر" يسعى إلى إنقاص وزنه بعد خضوعه للعلاج، وعن ذلك قال: "لا أنكر أن تامر حسني منحني قبلة الحياة بعد مرضي.. إحنا أصدقاء من 15 سنة".

12- اكتشف أيضًا تامر حسني موهبة ابنتي "زاهر" وهما "مريم وملك"، وقدمهما للجمهور في دور صغير معه في فيلم "كابتن هيما"، ثم دور أكبر في فيلم "عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة.

13- اُتهم "زاهر" بالاتجار ببناته، ولكنه أوضح مدى حبهن للتمثيل، وقال إن الأجر الذي تحصلان عليه زهيد جدًا بالمقارنة بأجور الأطفال في السينما، مستبعدًا فكرة أن تدخل ابنته الثالثة مجال التمثيل.

14- تزوج من السيدة "هدى فاروق عبد الحليم" بعد قصة حب طويلة بدأت في عام 1999 وقت أن كانت تدرس هي في المرحلة الثانوية، وكُللت بالزواج وإنجاب 3 بنات.