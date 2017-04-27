أحبت منتجًا يكبرها في السن والزعيم سبب شهرتها.. ما لا تعرفه عن سناء يوسف

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ظلت شهرتها في حيز تونس وبعض الدول العربية التي شاركت بأعمال فنية بها، إلا أن نجوميتها الحقيقية انطلقت فور ظهورها مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، الذي عاد به الزعيم إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام 30 عامًا، وهو الأمر الذي رفع من نسبة مشاهدة المسلسل، وساهم في تحقيق شهرة واسعة لها.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة سناء يوسف..

1- ولدت في 27 أبريل عام 1983 فى تونس.

2- بدأت الغناء من عمر 8 سنوات، ثم التمثيل من عمر 11 سنة على المسرح المدرسي، وفق ما صرحت في حوار صحفي.

3- حصلت عام 2004 على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية.

4- تخرجت بقسم الإخراج في المعهد العالي لفنون "المالتيميديا"، ثم أصبحت لاحقًا عضوًا بنقابة المهن التمثيلية والفنون الدرامية في تونس.

5- مثلت في عدة مسلسلات وأفلام تونسية منهم خمسة أعمال من بطولتها، مثل: فيلم "العين والليل"، للمخرج محمد علي ميهوب، وفيلم "الحادثة" مع رشيد فرشيو.

6- شاركت في فيلمين أجنبيين مع المخرج سان أوجستين والمخرج كريستيان دوجي.

7- لها تجارب مسرحية في تونس، حيث شارك في 2003 بمسرحية "الدنيا تضحك مع صالح الخميس".

8- بدأت شهرتها في مصر بعد مشاركتها في عام 2012 بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الزعيم عادل إمام، وعن كواليس اختيارها للدور قالت: "شخص من شركة الإنتاج شاهد فيلم أشارك فيه بالعمل وتلاقينا صدفة، وقام برتشيحي لشركة إنتاج فرقة ناجى عطالله، وقابلونى بالمخرج رامى إمام والفنان عادل إمام ، واطلعوا على الـ C.V الخاص بي، وتم ترشيحى للدور".

9- قالت عن تجربتها مع الفنان عادل إمام: "بالطبع تختلف عن أى فنان آخر، حيث يمتلك كاريزما وجمهورًا كبيرًا فى العالم العربى، كنت خائفة للغاية وبأدى أكثر مما عندى، وبتشجيع الفنان عادل إمام قمت بأداء الدور على أكمل وجه".

10- توالت مشاركاتها في الأعمال مصرية، مثل مسلسل "فض اشتباك"، و"نقطة ضعف" أمام جمال سليمان، و"دلع بنات" مع مي عز الدين.

11- نالت عددًا من الجوائز الفنية، مثل جائزة أحسن ممثلة صاعدة في "مهرجان القاهرة للإعلام العربى الثالث عشر" عن مسلسل "الليالي البيض"، وجائزة أفضل دور ثان عن مسلسل "نقطة ضعف".

12- تزوجت في مايو 2015 من المنتج عمرو مكين، وأثار ذلك حالة من الجدل بسبب فارق السن الكبير بينهما، إلّا أن سناء أكّدت أن زواجها من عمرو جاء بعد شعورها بالحب تجاهه.

13- لها ابن وحيد يدعى "ياسين"، من زوجها عمرو مكين.