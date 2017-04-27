4 أشخاص يختطفون ربة منزل ويتناوبون اغتصابها في الإسكندرية

شيماء مصطفى

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على 4 أشخاص، بينهم شقيقين، لاتهامهم باختطاف ربة منزل أثناء استقلالها "توكتوك" بمنطقة العصافرة قبلي، وتناوبوا اغتصابها داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المستشارين.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من المدعوة"م.ع.م" 31 عامًا، ربة منزل، يفيد أنه أثناء استقلالها "توكتوك" به شخصين بمنطقة العصافرة قبلي متجهة إلى مسكنها، أجرى أحدهما اتصالا باثنين آخرين واصطحباها عنوة داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المستشارين بدائرة القسم.

وأضافت المجنى عليها فى التحقيقات أن المتهمين وشخصين آخرين كان فى انتظارهما داخل العقار اعتدوا عليها جنسيًا كرها عنها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم وتبين أنهم كل من: "م.ر.س" 22 عاما، سائق توكتوك، مقيم شارع 16 بمنطقة طوسون وشقيقه"أ.ر.س" 29 عامًا، نجار، و"ح.ع.م" 28 عامًا، عامل، و"أ.ع.أ" 23 عاما، عاطل السابق اتهامه في عدد 6 قضايا "مخدرات".

اعترف المتهمون أمام ضباط القسم في التحقيقات بارتكاب الواقعة وبإرشادهم، ضُبط التوكتوك، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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