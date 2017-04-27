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أزمات المقاهي وشرب الشيشة على طاولة اجتماع محافظ المنيا

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مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ المنيا (1)اجتماع محافظ المنيا (1)

اجتماع محافظ المنيا (2)اجتماع محافظ المنيا (2)

اجتماع محافظ المنيا (3)اجتماع محافظ المنيا (3)

المنيا- ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، اليوم الخميس، لمناقشة وبحث مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات والمقاهي، بحضور اللواء نبيل عبدالرحمن، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من أصحاب المقاهي، لسماع وجهة نظرهم لحل تلك المشكلة.

استعرض الاجتماع جوانب المشكلة، حيث أصبحت ظاهرة في بعض المناطق، ما تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل وبعض الاختناقات المرورية، والأزمات للمواطنين في تلك المناطق.

كما ناقش المحافظ تحديد مواعيد لفتح وإغلاق المقاهي، تفاديا للمشاكل التي تحدث بسبب فتح المقاهي للساعات الأولى من اليوم، وكذلك المشاكل التي يسببها تناول الشيشة والشاشات غير المرخصة والإزعاج الناتج عنها، إلى جانب تردد طلاب المدارس على المقاهي، وتركهم اليوم الدراسي.

وقرر المحافظ عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل، عقب حصر جميع المقاهي المرخصة وغير المرخصة داخل المدن، للعمل على تقنين أوضاعها وإعادة الانضباط لها مرة أخرى.

كما كلف الشؤون القانونية للمحافظة بحصر كافة القرارات السابقة، التي تنظم عمل المقاهي، وتحديد المواعيد المناسبة للفتح والإغلاق، وكذلك شروط منح التراخيص للمقاهي.

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