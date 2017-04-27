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ديربي مانشستر يتوهج في حضور مورينيو وجوارديولا

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ديربي مانشستر يتوهج في حضور مورينيو وجوارديولا ديربي مانشستر يتوهج في حضور مورينيو وجوارديولا

التحرير

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يحتضن ملعب الاتحاد، ديربي مدينة مانشستر اليوم الخميس، حينما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، المركز الرابع برصيد 64 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي 2-1 على ملعب أولد ترافورد، التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة بقيادة الحكم مارك كلاتينبيرج.

وتشير الأرقام إلى أن آخر مرة أُقيم فيها ديربي مانشستر يوم الخميس كانت في نوفمبر من عام 1994، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد 5-0، بفضل هاتريك أندري كانشيلسكيس.

وفشل البرتغالي جوزيه مورينيو في الفوز بأي مباراة من آخر 4 مباريات أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" (تعادل 2 وخسر 2)، وذلك بعد فوزه في 6 مباريات متتالية على السيتي في الفترة بين ديسمبر 2005 - فبراير 2014.

كما أن مورينيو فاز فقط في أربع مواجهات من أصل 18 مع بيب جوارديولا ( تعادل 6 وخسر 8)، ويعد آخر فوز للمدرب البرتغالي (1-0) على جوارديولا في أكتوبر الماضي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويسعى جوارديولا في تسجيل اسمه بتاريخ من نور في ديربي مانشستر، حيث في حال فوزه اليوم سيصبح جوارديولا رابع مدرب في تاريخ السيتي يفوز على اليونايتد ذهابًا وإيابًا في موسم واحد في الدوري الإنجليزي، بعد جون بنتلي، سفين جوران اريكسون ومانويل بيليجريني.

ويعد قائد اليونايتد واين روني (11 هدفًا) أكثر من سجل أهداف في تاريخ الديربي، على الرغم من أنه لم يسجل في آخر 5 مواجهات بين الفريقين، في المقابل أحرز أجويرو (8 أهداف) خلال الـ 10 مباريات التي خاضهم في الديربي أمام اليونايتد، ولكنه فشل في هز الشباك في اخر مباراتين ضدهم.

ويأمل البرتغالي مورينيو المدير الفني لليونايتد، خلال مواجهة اليوم في معادل الرقم المسجل باسم الفريق في موسم 2010-2011، وهو حفاظ اليوناتيد بسجله خالي من الهزائم في 24 مباراة متتالية، ويعد رقم اليونايتد الحالي (23) مباراة.

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التحرير

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