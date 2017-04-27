بالأرقام.. أسعار أغلى اللوحات المعدنية في مصر.. لن تصدق ثمن لوحة «م ص ر»

شيماء مصطفى

تشتهر الدول الأوروبية منذ سنوات بطرح اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، والتي تحمل أرقامًا مميزةً في مزادات علنية، ليتم حصر الأموال التي يتم جمعها لجوانب خيرية أو خدمية، ومع الوقت امتد الأمر إلى الدول الخليجية والتي شهدت طرح لوحات بمبالغ خيالية وصل إحداها إلى 18 مليون درهم بدبي، إلى أن وصلت المزادات على الألواح إلى مصر

أغلى لوحة

وكانت آخر اللوحات المعدنية غالية الثمن، والتي قامت إدارة مرور القاهرة، تحمل حروف ورقم «أ هـ م – 1» ببيعها في مزاد بمبلغ مليون وتسعمائة وأربعين ألف جنيه، لصالح حساب صندوق «تحيا مصر».

موقع إلكتروني

وأطلقت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا باسم «لوحتك دوت كوم»، تابعا لقطاع الشرطة المتخصصة، بهدف المزايدة على اللوحات المعدنية المميزة، ويسمح للمشتركين بتكوين لوحات معدنية من اختيارهم وطرحها للمزايدة، بالإضافة إلى إمكانية رفع قيمة المزايدة على الحروف.

حروف اسمه

وفي 2015، كشفت وزارة الداخلية عن بيع إحدى اللوحات المعدنية الجديدة بقيمة 400 ألف جنيه، بعدما تقدم مواطن بطلب للحصول على لوحة معدنية تحمل حروف «هـ س 1»، ووافقت إدارة المرور على الطلب، وتحمل اللوحة بذلك الحروف الأولى من اسمه، وبالفعل تم عمل اللوحة المطلوبة والتواصل مع المواطن لاستلامها وتركيبها على سيارته.

لوحة "مصر"

وفي عام 2014، نجح مواطن في الحصول على لوحة معدنية لسيارة تحمل حروف وأرقام «م ص ر 1»، بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، في المزاد الذي أقامته وزارة الداخلية لصالح حساب صندوق «تحيا مصر»، بالإضافة إلى بيع لوحة أخرى تحمل رقم «أ 1» بمبلغ 855 ألف جنيه.

أول مزاد

وفي نفس العام، كان أول مزاد علني للوحات المعدنية المميزة، ووصلت قيمة اللوحة الواحدة لأكثر من 100 ألف جنيه، خاصة لأرقام «1، 2،3».

وعلقت إدارة المرور وقتها، على أن معظم الدول العربية تقوم بعمل مزادات على بيع الأرقام المميزة وفي دول الخليج أيضًا، وأن حصيلة ما ستحصله الإدارة سيتوجه لصندوق «تحيا مصر».

«أ هـ م» تحقق مليونا و940 ألفا بعد طرحها في مزاد علني.. «م ص ر» تحقق مليونا و300 ألف.. ومواطن يدفع 400 ألف مقابل لوحة تحمل الحروف الأولى من اسمه

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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