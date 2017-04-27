صرف إعانات عاجلة ومعاشات لحالات إنسانية بالمنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

بحث عصام البديوي محافظ المنيا،عدداً من المشاكل والقضايا، خلال لقاء جماهيري لمناقشة وحل مشاكل مواطني المنيا، بحضور اللواء نبيل عبد الرحمن سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين.

استمع المحافظ لمطالب العديد من الحالات، وقرر صرف إعانة عاجلة لـ4 حالات، ومعاش ضمان اجتماعي لبعض الحالات الإنسانية بعد إجراء البحث الاجتماعي، ووافق على إنشاء 2 كشك، لبعض الحالات المرضية، لإعانتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، والإنفاق على العلاج المطلوب.

وأكد أنه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال هذه اللقاءات، لحل المشاكل وتلبية مطالب المواطنين، لافتًا إلى أن اللقاءات تهدف لوضع الحلول العاجلة بكل شفافية ومصداقية، معتبرًا ذلك من أبسط حقوق المواطنة.

وشدد على ضرورة التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى مشاكلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فورًا.