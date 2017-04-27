إزالة 60 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شن مجلس مدينة قنا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات المطلة على النيل من المساحة المزروعة والأراضي المملوكة للدولة، بالتنسيق مع مدرية أمن قنا، وحضور اللواء أيمن السيسي، سكرتير عام محافظة قنا وإشراف اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 45 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي 3 أفدنة و11 قيراطًا و1 سهم و11 حالة تعد على أملاك الري "أسوار، مبان" و4 حالات تعد على نهر النيل.

وأفاد مكتب إعلام محافظة قنا بمواصلة حملات الإزالة بمختلف مراكز محافظة قنا؛ لتنفيذ سيادة القانون على الخارجين عليه.