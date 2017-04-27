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نادي قضاة مجلس الدولة يقرر عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية بسبب "السلطة القضائية"

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مصراوي Masrawy

عمومية قضاة مجلس الدولة (أرشفية)

كتب– محمود الشوربجي:

انتهى اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة الطارئ، لمناقشة موافقة مجلس النواب على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلى الموافقة على اتخاذ عدة قرارات، من بينها عدم الاشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلا.

كما انتهى الاجتماع إلى إنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة خاصة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على القانون بمحاضر جلسات المحاكم، وطالب الوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق عصر الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية.​

بيان 2

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مصراوي Masrawy

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