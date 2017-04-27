مقتل شاب برصاص الشرطة في مدينة ايسن الألمانية

ايسن - (د ب أ):

قُتل شاب في الثانية والعشرين من عمره برصاص الشرطة بمدينة أيسن بألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الخميس إن هناك تحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأوضح المتحدث أنه قد عُثر لدى الشاب على سكين.

وحسب المتحدث فإن عددا من رجال الشرطة توجهوا إلى منزل متعدد الطوابق بسبب بلاغ عن الإخلال بالسلم، وأن أحد أفرادها اضطر لاستخدام سلاحه عند دخول المنزل الواقع على ناصية الشارع وأنه أطلق عدة رصاصات أصابت الشاب البالغ من العمر 22 عاما بشكل بالغ أودت بحياته رغم محاولات إنعاشه من قبل المسعفين.

وتم تكليف شرطة مدينة دوسلدورف المجاورة بتولي التحقيقات في الواقعة وذلك حرصا على حيادية التحقيقات.