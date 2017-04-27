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صدمة لـ بريطانية بعد مشاهدة صورة والدها على علب السجائر

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مصراوي Masrawy

صدمة لـ بريطانية بعد مشاهدة صورة والدها على علب السجائر صدمة لـ بريطانية بعد مشاهدة صورة والدها على علب ال

كتبت - هاجر حاتم:

أصيب سيدة بريطانية تدعى "جودي تشارلز" 42 عامًا، بصدمة كبيرة بعد أن رأت صورة والدها على إحدى علب السجائر، وهو في العناية المركزة، كنوع من التحذير من أضرار التدخين.

شاهدت "جودي" صورة والدها المتوفي عام 2015 "ديفيد روس" عندما كانت برفقة أحد أصدقائها المدخنين بالصدفة، لتجزم أنه بنسبة 110% هو والدها الذي بالصورة، مستنكرة أن هذا الأمر يعد تعدي على خصوصية العائلة، خاصًة أنه لم يستئذنهم أحدًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت.

وأضافت "جودي" أن والدها لم يتوفي نتيجة التدخين بالأساس، لكن موته جاء إثر أزمات صحية أخرى، لهذا يعتبر هذا التصرف غير أخلاقي، واتهمت فيه إدارة المستشفى، والشركة المصنعة للسجائر.

وقالت الشركة المصنعة أن هذا الشخص ليس والدها، بل تم التقاط هذه الصورة بموافقة أصحابها، في حين أشارت "جودي" أنها متأكدة أنه والدها، خاصًة أن أمها ذكرت نفس الشيء بعد مشاهدتها للصورة. وأضافت "جودي" أنها كانت تقوم بحلق رأس والدها لمدة 20 عامًا، وصاحب هذه الصورة يحمل نفس قصة الشعر.

وجاءت أحد اللجان الأوروبية المعنية في هذه الأمور، لاستنكار هذا التصرف لو كان الشخص الذي بالصورة هو والد الفتاة بالفعل، في حين طالبت جودي باثبات عكس الحقيقة وإلا ستقاضي شركة تصنيع السجائر، والمستشفى التي كان يعالج بها والدها.والد جودي

 

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