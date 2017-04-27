القزاز المُلقب بضابط اتصال 30 يونيو يفجر مفاجأة ويؤكد أحقية مبارك في العودة والبرلمان المصري يقر بتولي جمال مبارك خلافة أبيه

شيماء مصطفى

في تدوينة له على حسابه على فيسبوك أكد الدكتور يحي القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان والمُلقب على صفحات التواصل الاجتماعي بضابط اتصال 30 يونيو، أن مبارك أعطى تكليفاً للمجلس العسكري في 2011 لإدارة شئون البلاد، وذلك بعد تنحيه وتركه الحكم.

وأضاف القزاز أنه من حق مبارك الآن إلغاء ذلك التكليف والعودة لحكم مصر، بينما يستطيع جمال مبارك خلافة والده بحكم طبقاً لقرار البرلمان على حد ذكره بتوريث وظيفة الأب للابن، وأكد القزاز أن مبارك لم يبتدع التوريث ولكنه أمر متواجد في مصر منذ فترة وهناك وزارات وقطاعات كاملة في الدولة تعمل بهذا المبدأ.

إلا أن مبارك هو أول من تحدث بشكل صريح ومباشر عنه، أي أنه أول من كشف ذلك المبدأ الذي أكد عليه البرلمان المصري الحالي في قانون يتم مناقشته رسميا.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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