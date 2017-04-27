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بوكيتينو يقلل من أهمية مواجهة أرسنال

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بوكيتينو يقلل من أهمية مواجهة أرسنال بوكيتينو يقلل من أهمية مواجهة أرسنال

التحرير

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ثمن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، فوز فريقه أمس الأربعاء، أمام كريستال بالاس (1-0)، التي أقيمت بملعب سيلهرست بارك، بقيادة تحكيمية للحكم جوناثان موس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال بوكيتينو "حققنا فوزًا مهمًا جدًا في مباراة صعبة ضد خصمٍ يمر بفترة مميزة، أظهرنا شخصية كبيرة بعد نهاية أسبوع محبطة، أنا سعيد للغاية، وقمنا بتغيير بعض الأمور بين الشوطين وقدمنا شوطًا ثانيًا أفضل من الأول الذي واجهنا فيه صعوبات لإيجاد مساحات لصنع الفرص .. أعتقد أنه نظرًا لمستوى الفريقين على مدار الـ 90 دقيقة كان فوزنا مستحقًا".

وعن ديربي لندن (توتنهام وأرسنال) الذي سيلعب الأحد القادم بملعب وايت هارت لين، قال بوكيتينو " مباراة الديربي ستكون مثيرة للحماس لأنها قد تكون آخر مباراة ديربي على وايت هارت لين ونعلم جميعا ما تعنيه تلك المباراة للجمهور، نحن نركز فقط على هزمهم، ولا يعنيني في حال الفوز سننهي الموسم فوقهم لأول مرة منذ 22 سنة".

وتابع مدرب توتنهام هوتسبير " لكننا لا نفكر في انهاء الموسم فوق أرسنال، هدفنا هو تقليص الفارق ومنافسة تشيلسي، لدينا أهداف أكبر من انهاء الموسم فوق أرسنال.. هدفنا هو تحقيق الألقاب، عقليتنا و تفكيرنا يجب أن يكونا أكبر من مجرد التفكير في انهاء الموسم فوق أرسنال".

يشار إلى أن توتنهام يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما يأتي أرسنال في المركز السادس برصيد 60 نقطة.

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التحرير

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