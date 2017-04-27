بالصور.. للمحجبة.. أكثر من طريقة لارتداء اكسسوراتك المفضلة

كتبت- هاجر حاتم:

الاكسسورات هي جزء لا يتجزأ من مظهرك واختيارك للموضة، لهذا لا تستهيني بها، فهي تعطي أناقة وشكل مختلف لمظهرك، بالإضافة إلى أن اقتناع البعض بأن حجابهن سوف يمنعهن من ارتداء بعض الاكسسورات مثل العقد وقيراط الأذن غير صحيح، حيث استطاعت بعض "الفاشونيستات" اثبات العكس.

لهذا نستعرض لك مجموعة من الاطلالات العصرية لطلات الفاشونيتسات بالاكسسورات العصرية.