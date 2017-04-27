تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس، معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وفيما يلي ظهور بدرجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة 17 29

الإسكندرية 16 24

مطروح 14 22

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

بلطيم 16 24

الإسماعيلية 14 29

السويس 15 29

العريش 16 26

نخل 11 28

طابا 10 24

الطور 18 27

مرسى علم 19 30

الغردقة 19 34

شرم الشيخ 22 31

رفح 15 25

كاترين 12 28

سيوة 17 31

المنيا 15 30

الفيوم 15 30

رأس سدر 16 28

أبوسمبل 19 36

وسط الدلتا 16 28

أسيوط 14 31

سوهاج 17 33

الأقصر 18 36

أسوان 19 37

شلاتين 21 30

حلايب 23 28

الوادى الجديد 15 35

قنا 17 35

نويبع 19 30

السلوم 15 24