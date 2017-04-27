عبد المحسن سلامة: ميزانية «الأهرام» 2 مليار جنيه سنويًا.. وتخسر كل يوم

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مؤسسة الأهرام، تمثل أهرامات الصحافة في مصر، وإنها من أكبر المؤسسات الصحفية في العالم العربي.

وأضاف سلامة، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية «تن»، أن مؤسسة الأهرام عانت بشدة منذ 5 سنوات من عدم استقرارها اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن ميزانية المؤسسة سنويًا تصل إلى 2 مليار جنيه، إذ تضم أكثر من 10 آلاف موظف.

وأكد نقيب الصحفيين، أن مؤسسة الأهرام لا يوجد بها أي أرباح حاليًا وتخسر كل يوم، لافتًا إلى أنها بحاجة إلى قيادات لتحقيق مصالح المؤسسة.