فيديو.. وزير الكهرباء: وضعنا خطة لرفع الأسعار خلال 5 سنوات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن عام 2014 شهد أزمة حقيقية في منظومة الكهرباء، ولذلك تم التعاقد مع شركة «سيمنز» الألمانية لإنشاء 3 محطات للطاقة.

وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام» على شاشة «تن»، أن الوزارة قامت بوضع خطة لرفع الأسعار على مدار 5 سنوات تنتهي في 2019، مشيرًا إلى أنه تم وضع ميزانية قدرها 37 ونصف مليار جنيه لتطوير خدمة الكهرباء.

وذكر وزير الكهرباء، أن متغيرات سعر الصرف، تأخذ في الاعتبار فئة محدودي الدخل عند تطبيق قرار زيادة أسعار الاستهلاك، لافتًا إلى أن أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية، تسير بشكل جيد، ولا يوجد أي مشكلات مع الجانب الروسي.