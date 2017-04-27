فيديو.. أديب لـ«الداعين للتظاهر»: عاوزين الإخوان «يركبونا تاني»

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علق الإعلامي عمرو أديب، على دعوات البعض بانتخاب رئيس مدني خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلًا: «وماله هاتوه، أي حد ممكن يرشح نفسه، السيسي يريد أن يوقف البلد على قدميها ليحقق لها الاستقرار، وبعد كده هيسيبها».

وأضاف أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «الراجل هيخلص السنة الجاية وقدامه أربعة كمان، لو القوى الوطنية ترشح واحد السنة الجاية، أهلا وسهلا، ويا ريت يكون فيه تلاتة كمان، السيسي ما كانش مصدق نفسه، الناس هتنزل ليه ولا تغضب ليه هو كان بيحافظ على البلد، والأوضاع بتتحسن».

وتابع موجهًا حديثه إلى الداعين إلى الداعين للتظاهر والمطالبين بترشيح رئيس مدني: «أنا معاكوا على فكرة، لو عايزنا ننزل، يلا ننزل، بس وبعدين يحصل زي المرة اللي فاتت والإخوان يركبونا.. زي الإخوان ما علمونا، اللي عايز يغير الصندوق موجود، فاكرين الشرعية؟».

واستكمل أديب: «إيه فكرة الغضب والشارع، هو كل مرة هنصفر العداد ونبدأ من أول وجديد، البلد مش مستحمله.. يا جماعة السنة الجاية بلاش عبد الفتاح السيسي وهاتوا حد تاني، الشعب ده غريب جدًا، يختار وبعد كده يزعل».