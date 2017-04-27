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فيديو.. مهاب مميش: السيسي طالبني بتوفير 100 سفينة صيد للشباب

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فيديو.. مهاب مميش: السيسي طالبني بتوفير 100 سفينة صيد للشباب فيديو.. مهاب مميش: السيسي طالبني بتوفير 100 سفينة صيد للشباب

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح ، طالبه بتوفير 100 سفينة صيد لتوزيعها على الشباب.

وذكر مميش، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء » عبر فضائية «dmc»، أن سفن الملاحة تفضل قناة السويس، لأن القطب الشمالي متجمد 6 شهور خلال العام، ويصعب إنشاء ميناء فيه كما أن تكلفة الإبحار به باهظة جدًا، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية يعملان كوحدة واحدة، لافتًا إلى أن الموانئ تبني اقتصاديات الدول، وهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية تمتلك 6 موانئ.

وتابع أن الحديث عن إنشاء قنوات ملاحية جديدة تنافس قناة السويس هدفه «الشو»، منوهًا بأن قناة بنما هي أكثر القنوات الملاحية المنافسة لقناة السويس.

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التحرير

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