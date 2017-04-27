فيديو.. فرج عامر: لا يمكن لأحد التقليل من إنجازات محمود طاهر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن إنجازات المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، لا يمكن لأحد التقليل منها، لافتًا إلى أنه أدخل أموالًا كثيرة للقلعة الحمراء.

وأضاف «عامر»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، أن مرتضى مصنور، رئيس الزمالك، هو الآخر حقق إنجازات لناديه، على مستوى البطولات، والإنشاءات داخل النادي.

وتابع، أن هناك فكرة خاطئة مأخوذة عن مرتضى منصور، لكنه بعيدًا عن الإعلام شخص بسيط وهادئ.

وأكد رئيس النادي السكندري، أنه لم يتمنى يومًا رئاسة الأهلي أو الزمالك، لأنه حقق إنجازًا كبيرًا لسموحة، ونهض به.