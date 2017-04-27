فيديو.. الإسكان: الوزارة انتهت من 110 مشروعات في 3 سنوات فقط

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قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة انتهت من 110 مشروعات في 3 سنوات فقط، مشددًا على أنه جاري العمل للانتهاء من جميع المشروعات.

وأضاف مدبولي، في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام» الذي يبث علي شاشة «تن»، أن الحكومة وفرت 3 ملايين فرصة عمل في مشاريع مختلفة.

وذكر الوزير، أن هناك تحديات كبيرة في قطاع الصرف الصحي والمرافق، ولكن لن نستطيع حل المشكلات في يوم وليلة، وأن محافظة بورسعيد ستكون من أولى المناطق الخالية من العشوائيات نهاية العام الحالي.