بالفيديو.. البدري: أحمد الشيخ سيتم قيده إفريقيًا «بشرط»

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحتم على الفرق المشاركة الاستعداد جيدًا لأي مواجهات.

وتابع «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الأمس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يعرض على قناة «on sport»، أنه يتمنى تأهل نادي الزمالك، ومواجهته في المباراة النهائية، وأن يحصد اللقب فريق مصري في النهاية.

وأضاف مدرب القلعة الحمراء، أنه لا يفكر حاليًا إلا في الخطوة الأولى وتخطي دور المجموعات، مؤكدًا أن الوداد المغربي فريق لا يستهان به وتأهل في النسخة الأخيرة من البطولة إلى الدور نصف النهائي.

وكشف البدري، أن أحمد الشيخ لاعب الفريق المعار لنادي مصر المقاصة، سيتم قيده إفريقيًا بشكل نهائي، مشددًا على أنه لاعب مميز لكن عليه دور كبير في المنافسة مع زملاءه بالفريق.