رئيس محكمة يكشف حيل وقف قانون «الهيئات القضائية» تمامًا: لدينا القوة

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أعرب المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، عن استيائه من تمرير قانون الهيئات القضائية من مجلس النواب والموافقة عليه، موضحًا أن للقضاء قوة تستطيع وقف القانون بشكل كامل، عن طريق رفض المجالس الخاصة بكل هيئة قضائية إرسال الترشيحات المطلوبة التي يوجبها عليهم القانون.

وأضاف أبو هاشم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أنه حال عدم إرسال تلك الترشيحات يخول لرئيس الجمهورية اختيار واحدا من بين أكبر 7 أعضاء في الهيئة لتولي رئيس الهيئة القضائية، وعندما يقع الاختيار على أحد يرفض تلك الترقية.

وتابع: «لو قبل الترقية، القضاة يمارسوا عليه ضغوط سواء قانونية أو غيرها، ويلغوا عضويته في النوادي القضائية، والحل في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا هياخد وقت كبير».