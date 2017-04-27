صور| قرعة علنية لتوزيع 25 عربة ذكية لشباب سوهاج

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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء القرعة العلنية لتسليم 25 عربة ذكية لأبناء حي شرق وغرب سوهاج، والمقدمين من أحد جمعيات المجتمع المدني، على أن تتولى المحافظة إنهاء الإجراءات الإدارية لها، كما توفر الجمعية عملية الصيانة للسيارات للخلايا الضوئية ومكونات العربة، وذلك للحفاظ على جودتها والشكل العام لها .

كان قد تقدم للوحدات المحلية بحي شرق وحى غرب سوهاج 50 شابًا، سيتم اختيار 25 ممن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح "المحافظ" أن تلك العربات الذكية تعد بديل حضاري لفكرة الباعة الجائلين، حيث تستخدم في تقديم المشروبات والوجبات السريعة، وأن تلك العربات مجهزة للتحرك بالأماكن المزدحمة مثل الكورنيش والحدائق العامة وأماكن تجمع المواطنين، ومن ضمن شروط الحصول على العربة استخراج الشهادات الصحية.

وأضاف "عبدالمنعم"، أن هذه العربات مجهزة بكافة الإمكانات وتعد صديقة للبيئة حيث تعمل بالطاقة الشمسية ولا ينتج عنها أي مخلفات وهي طريقة جديدة ومبتكرة لإيجاد فرص عمل حقيقية وبصورة لائقة للشباب والارتقاء بالذوق العام والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.