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فيديو.. ناصر أمين: تمرير «الهيئات القضائية » هجوم على العدالة

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فيديو.. ناصر أمين: تمرير «الهيئات القضائية » هجوم على العدالة فيديو.. ناصر أمين: تمرير «الهيئات القضائية » هجوم على العدالة

التحرير

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أعرب ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، عن استيائه الشديد من تمرير قانون الهيئات القضائية الذي صدر من قبل مجلس النواب، موضحًا أن تمرير هذا القانون ما هو إلا هجوم على العدالة، إذ أن بهذا القانون يصبح القضاء غير مستقل بموجب التشريعات المنظمة له.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت »، على قناة «التليفزيون العربي»، أنه وفقا لأحكام دستور 2014، فمن المفترض أن يوقع رئيس الجمهورية على هذا القانون، وإذا مر 30 يوما بدون أن يوقع عليه، فيعد ساريا لمدة 30 يوما.

وأشار إلى أنه إذا رأى الرئيس سمة تعديلات على هذا القانون سيعيده مرة أخرى إلى البرلمان، ولا بد من موافقة ثلثى الأعضاء على تلك التعديلات.

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التحرير

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