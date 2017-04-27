فيديو| خالد قمر: البدري حاول ضمي كثيرًا.. وإشادته «شرف كبير»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري، إن الإشادة التي نالها من حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، شرف كبير له، مؤكدًا أنه يعرفه جيدًا وتحدث معه أكثر من مرة لضمه عندما كان مدربًا لنادي أهلي طرابلس.

وأضاف قمر، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «on sport»، أنه سعيد للغاية مع الاتحاد، ووجد نفسه بالنادي السكندري، ولا مانع لديه في تجديد تعاقده.

وصرح «البدري»، مساء الأربعاء، أن خالد قمر، مهاجم الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، من أكثر المهاجمين الذين ينالون إعجابه بالدوري الممتاز، متمنيًا ضمه للنادي الأحمر.