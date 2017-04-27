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بعد قرارات الإزالة.. أصحاب ورش تصنيع السفن في دمياط يستغيثون

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بعد قرارات الإزالة.. أصحاب ورش تصنيع السفن في دمياط يستغيثون بعد قرارات الإزالة.. أصحاب ورش تصنيع السفن في دمياط يستغيثون

التحرير

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كتبت: سميرة حسن

سيطرت حالة من الاستياء على أصحاب ورش تصنيع السفن في دمياط بعد صدور قرار بإزالة الورش لمخالفتها -على حد قولهم- مما قد يهدد مستقبل الآلاف من العاملين بالورش، وناشد أصحاب الورش المسؤولين بسرعة التدخل لحل الأزمة.

يقول صلاح أحمد، صاحب ورشة، فوجئت بصدور قراربإزالة الورشة الخاصة بي وبغيري بدعوى مخالفتنا، حيث فوجئت بتغريمنا بمصاريف الإزالة البالغة 2200  جنيه، مشيرًا إلى تأثير القرار على نحو 5000 عامل في 15ورشة، برغم صدور قرارجمهوري في الستينات لأصحاب الورش بإقامتها لتصنيع المراكب ولخدمات السفن.

ويلتقط أحمد أبوعطايا، صاحب ورشة، أطراف الحديث قائلاً: «ورش صناعة السفن في دمياط لها مُلّاك، وفجاة وبدون سابق إنذار نفاجأ بمطالبة وزارة الري بدفع الإيجار، وكل فترة نفاجأ بهم يرفعون قضايا على أصحاب الورش رغم أنهم ليسوا الجهة المالكة للأرض»، مضيفًا، نريد فحسب الدفع لجهة بعينها خاصة وأننا مهددون بالحبس نتيجة للقضايا المرفوعة علينا من الري.

ويضيف سيد أبو العزم، صاحب ورشة، «نعاني من مشاكل مع هندسة الري منذ خمس سنوات، وفوجئنا بتحرير محاضر مؤخرًا ضدنا، وحجز على كافة الورش وتغريم الورش بمبالغ خيالية تُحسب بالمتر، وتتراوح مساحة الورشة من 2500 متر لـ2700 متر»، مشيرًا إلى تخصيص الأرض لهم من رئاسة الجمهورية منذ سنوات عدة، فكيف بين يوم وليلة يقولون لنا سنزيل الورش المقامة منذ قرابة 60 عامًا.

ويبلغ عدد ورش التصنيع 15ورشة تتبع جهتين، مجلس مدينة عزبة البرج، والآخرى وزارة الزراعة، وخصصت منذ عام  1985م، ويبلغ عدد العاملين فيها 5000 عامل، وتقع فى مدينة عزبة البر.

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