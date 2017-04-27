دستوري: 3 حلول لأزمة «الهيئات القضائية».. أبرزها رفض «السيسي» للقانون

التحرير

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وصف الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إقرار مجلس النواب قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية" والموافقة النهائية عليه رغم رفض الهيئات القضائية، بأنه "اعتداء وتوغل" على السلطة القضائية.

وأوضح الفقيه الدستورى، أن القانون لم يصدر رغم موافقة مجلس النواب النهائية عليه، لأن الدستور يشترط أن يتم عرض القانون على رئيس الجمهورية لإصداره.

وقال السيد، فى تصريح خاص لـ«التحرير»، إنه وفقًا للدستور يحق لرئيس الجمهورية الموافقة على القانون وإقراره أو إعادته لمجلس النواب لتعديله، موضحًا أنه من حق الرئيس الاعتراض على القانون، وفقا لنص المادة 123 من الدستور، معتبرًا ذلك واحد من الحلول التي يمكنها إنهاء الأزمة القائمة.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن الحل الثانى للأزمة هو أنه فى حالة موافقة الرئيس على القانون وإصداره، فالرئيس من حقه اختيار الأقدم فى الأسماء المرشحة إليه تطبيقا للقاعدة القديمة، أما الحل الثالث والأخير يكون أمام القضاة، بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ويتم وقف سيرها وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القانون من عدمه، وفى حالة الحكم بعدم الدستورية يترتب على ذلك بطلان القانون.