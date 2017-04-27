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فيديو| فرج عامر: طارق حامد «أسطورة».. و حسام باولو زي «إبراهيموفيتش»

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فيديو| فرج عامر: طارق حامد «أسطورة».. و حسام باولو زي «إبراهيموفيتش» فيديو| فرج عامر: طارق حامد «أسطورة».. و حسام باولو زي «إبراهيموفيتش»

التحرير

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يبيع نجوم الفريق بأرقام كبيرة لكنهم يستحقونها، مشيرًا إلى أنه تمكن من تسويقهم جيدًا داخل وخارج .

واضاف «عامر»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة « sports»، أن نادي قام بشراء أفضل اللاعبين من سموحة، واصفًا طارق حامد بأنه «أسطورة».

وتابع، أنه باع حسام باولو، للنادي الأبيض مقابل 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى استعارة أحمد دويدار مقابل مليون جنيه، مشبهًا «باولو» بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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التحرير

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