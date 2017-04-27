فيديو| فرج عامر: طارق حامد «أسطورة».. و حسام باولو زي «إبراهيموفيتش»

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يبيع نجوم الفريق بأرقام كبيرة لكنهم يستحقونها، مشيرًا إلى أنه تمكن من تسويقهم جيدًا داخل وخارج مصر.

واضاف «عامر»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، أن نادي الزمالك قام بشراء أفضل اللاعبين من سموحة، واصفًا طارق حامد بأنه «أسطورة».

وتابع، أنه باع حسام باولو، للنادي الأبيض مقابل 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى استعارة أحمد دويدار مقابل مليون جنيه، مشبهًا «باولو» بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي.