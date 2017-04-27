قصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناء ويكرم أسرة الشهيد حجاجي

الأقصر - محمد محروس :

احتفل قصر ثقافة إسنا، مساء الأربعاء، بذكري تحرير سيناء بحضور محمد العدوى، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، والأب متاؤس راعي كنيسة الأم دولاجى، ومنصور صقر ممثلا عن وزارة الأوقاف.

شهد الحفل عرض لفرقة كورال أطفال إسنا تلاه فقرة شعرية لقصائد فى حب مصر ألقاها الشاعران مصطفى حسن وجمال فارس.

وشهد الحفل تكريم أسرة الشهيد الرائد مصطفى حجاجي الذى استشهد فى سيناء أثناء الحرب على الإرهاب.

في سياق متصل يقيم الخميس قصر ثقافة الطارف احتفالا بذكرى تحرير سيناء بالتعاون مع جمعية أهالينا تضم الاحتفالية ندوة يلقيها الأديب محمد حسان بعنوان سيناء أرض الفيروز وأمسية شعرية للشاعر أحمد سعيد إلى جانب اسكتش مسرحي بعنوان "إنه يكذب" تقدمه فرقة الطارف المسرحية من تأليف أحمد سعد الله وإخراج أحمد العزب.