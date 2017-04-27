أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
«صحة البرلمان» توافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الصيدلة -
بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية» -
قانون الهيئات القضائية.. من أين أتى وما مصيره؟ -
نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة -
أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب -
بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

قصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناء ويكرم أسرة الشهيد حجاجي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناءقصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناء

قصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناءقصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناء

قصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناءقصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناء

قصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناءقصر ثقافة إسنا يحتفل بذكري تحرير سيناء

الأقصر - محمد محروس :

احتفل قصر ثقافة إسنا، مساء الأربعاء، بذكري تحرير سيناء بحضور محمد العدوى، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، والأب متاؤس راعي كنيسة الأم دولاجى، ومنصور صقر ممثلا عن وزارة الأوقاف.

شهد الحفل عرض لفرقة كورال أطفال إسنا تلاه فقرة شعرية لقصائد فى حب ألقاها الشاعران مصطفى حسن وجمال فارس.

وشهد الحفل تكريم أسرة الشهيد الرائد مصطفى حجاجي الذى استشهد فى سيناء أثناء الحرب على الإرهاب.

في سياق متصل يقيم الخميس قصر ثقافة الطارف احتفالا بذكرى تحرير سيناء بالتعاون مع جمعية أهالينا تضم الاحتفالية ندوة يلقيها الأديب محمد حسان بعنوان سيناء أرض الفيروز وأمسية شعرية للشاعر أحمد سعيد إلى جانب اسكتش مسرحي بعنوان "إنه يكذب" تقدمه فرقة الطارف المسرحية من تأليف أحمد سعد الله وإخراج أحمد العزب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" يكشف أذرع الرقابة الإدارية التي يثق فيها السيسي: "ضابط في كل وزارة"

"مصراوي" يكشف أذرع الرقابة الإدارية التي يثق فيها السيسي: "ضابط في كل وزارة"

انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا

انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا