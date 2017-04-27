جوزيه: البدري مدرب ناجح.. و«صلاح» اللاعب الكبير الوحيد في مصر حاليًا

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أشاد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بحسام البدري، المدير الفني الحالي للأحمر، مؤكدا أنه قادر على تطوير أداء الفريق، ونجح من قبل في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأضاف «جوزيه»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»، أن البدري له شخصيته التدريبية ومدرسته المختلفة، ولا يقلد أحدًا، مؤكدًا أنه مدرب ناجح.

وتابع المدرب البرتغالي، أنه لا يجب إغفال أن هناك جيلًا رائعًا اعتزل في الأهلي، موضحًا أن الفريق الحالي يضم لاعبين أصحاب خبرات وآخرون شباب، والبدري قادر على النهوض بهم.

وأشار جوزيه، إلى أن مصر لديها لاعب واحد كبير في الوقت الحالي، هو محمد صلاح، المحترف في صفوف روما الإيطالي، موضحًا أن الباقين واعدين.