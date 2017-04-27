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تحريات المباحث في حادث طلاب بني سويف: "قفزوا من الطابق الرابع هربًا من الأهالي"

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تحريات المباحث في حادث طلاب بني سويف: "قفزوا من الطابق الرابع هربًا من الأهالي" تحريات المباحث في حادث طلاب بني سويف: "قفزوا من الطابق الرابع هربًا من الأهالي"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن بني سويف

بني سويف- أحمد كامل:

قال مصدر أمني داخل مديرية أمن بني سويف، إن التحريات الأولية لرجال المباحث في واقعة مصرع طالب بجامعة النهضة الخاصة وإصابة 2 من زملائه بسكنهم الخاص بشرق النيل في بني سويف، كشفت عن سقوطهم من أعلى المبنى الذي يقطنون به، عقب انتهاءهم من مشاجرة مع أهالي المنطقة، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين خلافًا على أحقية فوز نادي برشلونة على ريال مدريد.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام، مساء الأربعاء، جثة لطالب جامعي يدعى ياسين محمود الخطيب، 23 سنة، طالب بكلية طب الفم والاسنان بجامعة النهضة، وحالتي إصابة لـ: "أحمد حمادة حسانين 20 سنة، طالب بكلية صيدلة جامعة النهضة، يقيم بمحافظة أسيوط، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات، ومحمد فتحي عبدالله 21 سنة طالب بأسنان جامعة النهضة ويقيم محافظة المنيا، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وجروح".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن تحريات رجال البحث الجنائي بإشراف العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية واللواء خلف حسين مدير المباحث كشفت أن مشادة كلامية وقعت بين عدد من طلاب جامعة النهضة الخاصة، وعدد من أهالي شرق النيل بسبب مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، تطورت إلى مشاجرة أصيب على إثرها أحد شباب قرية تل الناروز.

كما أشارت التحريات والتحقيقات الأولية، أنه أثناء عودة طلاب الجامعة إلى مسكنهم الخاص فوجئوا بأنهم تركوا مفتاح باب شقتهم في الداخل، وأن مجموعة من الأهالي يتتبعونهم، فقرروا القفز من الطابق الرابع إلى " بلكونة" شقتهم، ما أدى إلى سقوطهم بالطابق الأرضي ومصرع أحدهم وإصابة 2 أخرون من زملائه.

 

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